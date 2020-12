तमिलनाडु विधानसभा चुनाव: एमके स्टालिन का बयान, 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी DMK

India

oi-Kapil Tiwari

चेन्नई। Tamil Nadu assembly election 2021 साल 2021 पूरी तरह से चुनावी साल रहने वाला है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें से बंगाल और तमिलनाडु में अभी से चुनावी गतिविधियां बहुत तेजी से शुरू हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के साथ-साथ तमिलनाडु में भी राजनीतिक दल अभी से तैयारियों में लग गए हैं। इस बीच रविवार को डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन (DMK chief MK Stalin) ने जीत का दावा करते हुए ये कहा कि उनकी पार्टी आगामी चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। स्टालिन ने ये दावा चेन्नई में एक सभा के दौरान किया। आपको बता दें कि अभी राज्य में AIADMK की सरकार है।

पलानीस्वामी सरकार के खिलाफ DMK का शंखनाद

AIADMK को कमजोर करने के लिए DMK ने अभी से चुनावी अभियान तेज कर दिया है। डीएमके का ये अभियान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी सरकार के खिलाफ चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि तमिलनाडु में अप्रैल-मई के अंदर ही विधानसभा चुनाव होंगे। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि हम पलानीस्वामी सरकार द्वारा "शासन की कमी" और नीट परीक्षा से संबंधित आत्महत्या जैसे संवेदनशील मुद्दों को उठाएंगे। स्टालिन ने कहा है कि हम कृषि और शिक्षा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे और AIADMK को मात देंगे।

Our mission is to win more than 200 seats in the forthcoming Assembly election: DMK chief MK Stalin in Chennai

There are 234 Assembly constituencies in the state. (File photo) pic.twitter.com/ExuU9CZV5O