SSR Case: सुशांत की एम्स रिपोर्ट के जरिए कंगना रनौत ने महेश भट्ट पर किए सवालों की बौछार, पत्नी सोनी राजदान ने दिया ये जवाब

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। Sushant Singh Rajput Case. सुशांत सिंह राजपूत मामले में अब तक सीबीआई बिल्कुल शांत है। सीबीआई की ओर से अब तक इस मामले में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। वहीं सुशांत सिंह की एम्स की रिपोर्ट आने के बाद से एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। मामले की शुरुआत से ही सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रही अभिनेत्री कंगना रनौत ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। कंगना ने सुशांत की रिपोर्ट को लेकर कई सवाल उठाए हैं तो वहीं सुशांत की रिपोर्ट के बहाने एक बार फिर से बॉलीवुड माफियाओं और महेश भट्ट पर सवाल खड़े किए हैं।

Young and extraordinary individuals don’t just wake up one fine day and kill themselves. Sushant said he was being bullied and outcast, he feared for his life, he said movie mafia banned him and harassed him, he was mentally affected by being falsely accused of rape #AIIMS

For those saying that ‘people don’t suddenly wake up one morning and kill themselves’ ... No they don’t. And that is the whole point. They suffer for many years and struggle long and hard before sometimes sadly just needing to opt for an out.