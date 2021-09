सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जारी किया नोटिस, गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर मांगा जवाब

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 20 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट सोमवार को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को हाई रिस्क वाली कैटेगरी घोषित करने और कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्राथमिकता देने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.वी नागरत्ना की पीठ ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग की उस याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया है, जिसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग की गई थी। जैसे कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद लगातार मॉनिटरिंग की मांग। डीसीपीसीआर की ओर से वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि केंद्र ने गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के टीकाकरण के लिए कुछ दिशानिर्देश जारी किए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टीकाकरण के कारण उन पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

Supreme Court issues notice to the Centre on a plea of Delhi Commission for Protection of Child Rights seeking additional safeguards for pregnant and lactating women like continuous monitoring of those receiving COVID19 vaccination. pic.twitter.com/udMV9YIjMd