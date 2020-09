SSR Case: रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती लेते हैं ड्रग्स, बेटा शौविक करता है सप्लायर्स से डील,सामने आई Whatsapp चैट

India

oi-Ankur Sharma

मुंबई। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत पहेली बन गई है, तो वहीं केस में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने मुंबई से दो लोगों को अरेस्ट किया है, एनसीबी ने मुंबई बांद्रा से दो लोगों अब्दुल बसित परिहार और जैद विलात्रा को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि इन दोनों का संबध सैमुअल मिरांडा से बताया जा रहा है, मिरांडा पर मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती के कहने पर ड्रग्स खरीदने का आरोप है।

