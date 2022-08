'सोनाली फोगाट को पार्टी में जबरन कोई खतरनाक केमिकल पिलाया गया', गोवा पुलिस का सनसनीखेज खुलासा

India

oi-Vivek Singh

पणजी, 26 अगस्त। बीजेपी नेता और टिक टॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की गुत्थी एक के बाद एक खुलासों के चलते उलझती जा रही है। सोनाली फोगाट की मर्डर की कहानी में गोवा पुलिस के बयान के बाद एक और ट्विस्ट आ गया है। पुलिस ने कहा है कि बीजेपी नेता को ड्रग दिया गया था जो उनकी मौत की वजह हो सकती है। गोवा पुलिस का बयान तब आया है जब एक दिन पहले गुरुवार को हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनाली को चोट लगने का खुलासा हुआ था।

#WATCH | Sonali Phogat death: Goa IGP says,"...Video establishes that one of the accused forcefully made her consume a substance. When confronted, accused Sukhwinder Singh & Sudhir Sangwan confessed they intentionally mixed obnoxious chemical into a liquid & made her drink it..." pic.twitter.com/85aPyjuGy4