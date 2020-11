Covid 19: अहमदाबाद में दिख रहा है कर्फ्यू का व्यापक असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

India

oi-Kapil Tiwari

अहमदाबाद। देश में एकबार फिर से कोरोना वायरस (Coronavirus) बेकाबू हो चुका है। कई राज्यों में तो कोरोना और खतरनाक रूप के साथ लौटा है। इन्हीं राज्यों में से एक गुजरात है, जहां कोरोना का एकबार फिर से खतरनाक रूप देखने को मिल रहा है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद में तीन दिन का कर्फ्यू लगा दिया है, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा।

सुनसान नजर आईं सड़कें

अहमदाबाद में कर्फ्यू का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग सख्ती से इसका पालन कर रहे हैं। सड़कें एकदम सुनसान हैं और सुबह 6 बजे तक सड़कों पर सिर्फ सुरक्षाबलों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें कि अहमदाबाद में कर्फ्यू शुक्रवार रात 9 बजे से लग गया था। कोरोना की रोकथाम के लिए कर्फ्यू का फैसला लिया गया था।

Gujarat: Streets in Ahmedabad wear a deserted look as curfew has been imposed in the city till 6 am on November 23, to curb the spread of #COVID19 pic.twitter.com/vSNoAYDqEn