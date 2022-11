श्रद्धा का मुद्दा और लव जिहाद: बीजेपी पर क्यों भड़के असदुद्दीन ओवैसी ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी श्रद्धा वाकर की हत्या का मामला उठाए जाने को लेकर बीजेपी पर भड़क गए हैं। भाजपा के नेता गुजरात विधानसभा चुनावों से लेकर दिल्ली नगर निगम के चुनावों तक इसे लव जिहाद का मसला बता रहे हैं। ओवैसी को इसी पर आपत्ति है। उनका मानना है कि श्रद्धा वाकर को आफताब ने जिस तरीके से भी मारा हो, यह लव जिहाद का मसला नहीं है और बीजेपी इसपर राजनीति कर रही है। ओवैसी ने अपनी पार्टी के गुजरात में उम्मीदवार उतारने को लेकर बीजेपी विरोधी दलों के ऐतराज पर भी पलटवार किया है।

English summary

Shraddha Walkar case:Owaisi has said that Shraddha Walker's issue is not of love jihad. He accused the BJP of doing politics over the issue. Himanta Bishwa Sarma has said love jihad