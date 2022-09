'जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करता...', शिवराज ने कमलनाथ की 'कार ले ले' वाले बयान पर किया तंज

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 20 सितंबर: मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की "मेरी कार उधार ले लो" वाली टिप्पणी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जोरदार तंज किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूछा कि जो पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं करती है, वह अपने लोगों की सेवा कैसे कर पाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने एक जनसभा में कहा, "जो अपने कार्यकर्ताओं का भी सम्मान नहीं करता, क्या वह पार्टी अपने लोगों की सेवा कर पाएगी?" कमलनाथ ने रविवार को कहा कि उनकी पार्टी किसी को भी पार्टी छोड़ने से नहीं रोकेगी और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होना चाहता है तो वह अपनी कार उधार दे देंगे।

'कांग्रेस की हालत ऐसी है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए...'

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मध्यप्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष तो ये कह रहे हैं कि जाओ जिसको जहां जाना है, वह कार से छोड़ आएंगे। अब आप बताइए कि जिसके मन में अपने कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान का भाव नहीं है, वो पार्टी जनता का भला कर सकती है क्या....? कांग्रेस की हालत ऐसी हुई है कि एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई इधर गिरा, कोई ऊधर गिरा...।''

