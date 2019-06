पीएम मोदी पर शशि थरूर का पलटवार, बोले- हम सब पिछले पांच साल की हकीकत जानते हैं

India

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर तीखा हमला करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने उनपर पलटवार किया है। थरूर ने कहा कि भाषणबाजी और हकीकत के बीच फासला काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जरूरी बात यह है जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि जमीनी हकीकत को छोड़ कांग्रेस आसमान की ओर देखने में व्यस्त थी,मैं कहना चाहूंगा कि सच यह है कि इसका ठीक विपरीत हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि पिछले पांच साल की जमीनी हकीकत क्या है।

थरूर ने कहा कि बेरोजगारी 45 वर्षों के शीर्ष पर है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सभी बड़ी समस्या हैं , जिसका हम सामना कर रहे हैं। अगर आप जमीनी हकीकत देखें तो तो पता लगे कि जमीनी हकीकत और भाषणबाजी में कितना फासला है। शशि थरूर ने यह बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा में दिए भाषण के जवाब में दिया है। पीएम मोदी ने लोकसभा में कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा था कि कांग्रेस जमीन से नहीं जुड़ी है।

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि आप लोग अभी भी हकीकत से दूर हैं, आप इतनी उंचाई से ठीक से देख भी नहीं पा ररहे हैं, जमीन आपको बहुत छोटी दिखाई पड़ती है। हम उंचाई पर जाने में विश्वास नहीं करते, हम लोगों के साथ जमीनी तौर पर जुड़ना चाहते हैं। थरूर ने कहा कि मोदी और भाजपा ने कांग्रेस को कभी भी किसी चीज का श्रेय नहीं दिया, हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की कांग्रेस की आलोचना सच से परे है।

So busy were they with delusions of soaring high that they forgot to remain rooted to the ground.

So busy were they ‘soaring’ that they thought anyone on the ground is lowly and dirty.

We have no such desire to soar. We are happy grounded, rooted and with our people. pic.twitter.com/m3pAKSraNe