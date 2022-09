72 वर्ष के हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस आर्टिस्ट ने किया खास अंदाज में बर्थडे विश

India

नई दिल्ली, सितंबर 17। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 72 साल के हो गए हैं। पीएम मोदी का जन्मदिन को लेकर देशभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले से ही तैयारियां कर ली थी। वहीं प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन की रात उज्बेकिस्तान से दिल्ली भी लौट आए हैं। आज हर कोई अपने-अपने तरीके से प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाएगा तो वहीं पीएम मोदी अपने जन्मदिन पर नमीबिया से लाए जा रहे 8 चीतों को प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश के कूनो में छोड़ेंगे।

पीएम मोदी को मिलने लगीं जन्मदिन की बधाई

- आपको बता दें कि पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई भी मिलनी शुरू हो गई है। पीएम मोदी को ओडिशा के प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने रेत पर पीएम मोदी की तस्वीर बनाकर कहा कि अगर जाने से इनकार होगा तो कहा है कि मैं अपनी अनोखी कला के जरिए यह तस्वीर बनाकर उन्हें भेंट के तौर पर दे रहा हूं।

- पीएम मोदी की तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट दीपक बिस्वाल का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए काम से भारत को अंतराष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिली है, इसलिए उनकी तस्वीर भारत के मानचित्र में दर्शा कर बनाई है।

- रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को ही एडवांस में पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दे दी थी। पीएम के साथ द्विपक्षीय मुलाकात में उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बातचीत की थी। पुतिन ने इस दौरान कहा था कि मोदी को प्रिय मित्र संबोधित करते हुए कहा कि मैं आपका जन्मदिन याद रखता हूं. मैं हर साल मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं।

- सोशल मीडिया पर 4 साल की एक बच्ची ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई है। समायरा नाम की इस बच्ची ने एक वीडियो रिकॉर्ड कर पीएम को बर्थडे विश किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए के यूजर ने लिखा है, "हम सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं मोदी जी, देश के लिए आप अच्छा काम करते रहिए। आप भारत के विश्वकर्मा भगवान हैं इसलिए आपका जन्म विश्वकर्मा जयंती पर हुआ है।

