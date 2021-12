Video: BJP नेता संबित पात्रा ने किया था UPSC में 19वीं रैंक लाने का दावा, अब हो रही जमकर ट्रोलिंग

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 06 दिसंबर: अक्सर टीवी चैनल की डिबेट में विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं को अपने बयानों से धोने वाले बीजेपी नेता संबित पात्रा एक बार फिर से सुर्खियों में है। बीजेपी नेता ने एक न्यूज पर अपनी योग्यता को लेकर कुछ ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर उनकी जमकर खिंचाई हो रही है। दरअसल, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा न्यूज चैनल आजतक के प्रोग्राम 'एजेंडा आजतक' में अपनी योग्यता बताते हुए टीवी पर कहा था कि उन्होंने एमबीबीएस किया है। वो एमएस कर चुके हैं। यहां तक की लंदन से उन्होंने एमआरसीएस भी किया है। संबित ने आगे बताया कि साल 2000 में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में 19वीं रैंक भी हासिल की है। संबित के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं।

Video: टीवी पर संबित पात्रा और कन्हैया में तूतू-मैंमैं, BJP नेता बोले- मैं डॉक्टर हूं, सोनिया ने क्या पढ़ाई की

Yesterday BJP leader Sambit Patra blatantly lied on @aajtak that he was UPSC’s 19th rank holder in 2000. It can be easily verified that not a single person named Sambit ever qualified for UPSC in 2000.

Link for reference: https://t.co/3g75qOTdnW pic.twitter.com/cM36Fh74I3