सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, अब सुशील कुमार की बढ़ेंगी मुश्किलें

नई दिल्ली, मई 25। पहलवान सागर राणा धनखड़ की हत्या के मामले में रेसलर सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया हुआ है। पुलिस कस्टडी में सुशील ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। इस बीच मंगलवार को सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में सामने आया है कि सागर की बॉडी पर चोटे के गहरे निशान मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सिर से लेकर घुटने तक चोट के काफी गहरे-गहरे निशान हैं।

सागर की हड्डियों तक मिले हैं जख्म के गहरे निशान

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भारी चीज से सागर के शरीर पर हमला किया गया। शरीर पर 1 से 4 सेमी के गहरे जख्म मिले हैं। सागर की बॉडी पर जख्म इतने गहरे थे कि हड्डियों तक में चोट लगी हुई थी। सागर की छाती पर 5x2 सेमी और पीठ पर 15.4 सेमी के जख्म मिले हैं। उसका ब्लड और विसरा जांच के लिए सीलबंद कर दिया गया है।

"Death is due to cerebral damage as a result of blunt force/object impact. All injuries are antemortem in nature", states the postmortem report of Sagar Rana killed in a brawl at Chhatrasal Stadium in Delhi.

Wrestler Sushil Kumar & one Ajay arrested in connection with the case.