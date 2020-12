तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 2021 में बिहार के अंदर फिर हो सकता है विधानसभा चुनाव

India

oi-Kapil Tiwari

पटना। Tejashwi Yadav on Bihar Politics बिहार में एक महीने पहले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है। विधानसभा चुनाव के नतीजों में भले ही सरकार BJP और JDU ने मिलकर बनाई हो, लेकिन RJD 75 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी से उत्साहित पार्टी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य में फिर से चुनाव होने के संकेत दिए हैं।

बिहार में किसी भी वक्त चुनाव के लिए रहना होगा तैयार- तेजस्वी

दरअसल, तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि अभी हमारे पास बैठने का वक्त नहीं है, हमें हर चीज के लिए तैयार रहना है। तेजस्वी ने आगे कहा है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि अगर बिहार में फिर से चुनाव हो जाए। ऐसे में हमें हर वक्त तैयार रहना होगा।

We have to ready for everything. It won't be a big deal if Bihar experiences election again and we need to be ready even for it: Tejashwi Yadav, RJD leader. pic.twitter.com/Qs7bJsYFfj