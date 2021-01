Gallantry Awards 2021: 'वीरता पुरस्कार' की शुरुआत कब हुई और क्या है 'परमवीर चक्र' और 'महावीर चक्र' सम्मान?

Read Everything about Gallantry Awards: you should know about all the chakras like Param Vir and maha vir: गणतंत्र दिवस' के खास मौके पर हर साल वीरता पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। इस बार भी इसका ऐलान कर दिया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार स्वतंत्रता के बाद से हर साल 'वीरता पुरस्कार' देती आ रही है। बता दें कि भारत सरकार ने 26 जनवरी, 1950 को प्रथम 3 वीरता पुरस्कार 'परमवीर चक्र', 'महावीर चक्र' और 'वीर चक्र' देने शुरू किए थे और उसके बाद 4 जनवरी 1952 से 'अशोक चक्र' क्‍लास I, 'अशोक चक्र' क्‍लास II, 'अशोक चक्र' क्‍लास III देने की शुरुआत हुई। इन वीरता पुरस्‍कारों का ऐलान साल में दो बार होता है, पहले 'गणतंत्र दिवस' के मौके पर यानी 26 जनवरी को और फिर 'स्‍वतंत्रता दिवस' यानी 15 अगस्‍त के मौके पर।

