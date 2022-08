हाय! मैं अदिति से बात कर सकता हूं? कैसे रतन टाटा के एक कॉल ने इन युवाओं की किस्मत बदल दी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पुणे, 8 अगस्त: रतन टाटा भारतीय बिजनेस के वो नाम हैं, जो अपनी सादगी के लिए हमेशा ही चर्चा में रहते हैं। जब भी किसी ने उनसे मदद मांगी और उन्होंने उसमें क्षमता देखी तो उसकी सहायता करने से पीछे नहीं हटे। रतन टाटा की शख्सियत के साथ ऐसी अनेकों कहानिया जुड़ी हुई हैं। लेकिन,यहां जिस कहानी के साथ हम आए हैं, वह रतन टाटा की सादगी का जीवंत उदाहरण है। इतने बड़े उद्योगपति की शालीनता को देखकर इंटरनेट पर धूम मची हुई है। लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यहां हम बात कर रहे हैं एक स्टार्टअप के युवा फाउंडरों की, जिनकी जिंदगी को रतन टाटा के एक फोन कॉल ने बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। (तस्वीरें सौजन्य: अदिति भोसेले वालुंज की पोस्ट से)

English summary

A phone call from Ratan Tata has changed the fortunes of a young entrepreneur couple from Pune, this success story is going viral on the internet