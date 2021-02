Petrol-Diesel Price पर चुप्पी को लेकर रामदास आठवले ने किया अमिताभ-अक्षय का बचाव

India

नई दिल्ली। देशभर में पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया हुआ है। इस बीच पेट्रोल-डीजल के दामों पर बॉलीवुड स्टार्स की चुप्पी को लेकर भी कई लोग हैरानी जता रहे हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों का कहना है कि यूपीए सरकार में पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों पर ट्वीट करने वाले अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार आज चुप क्यों हैं? विपक्ष के हमलों के बीच मोदी सरकार में मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले ने बॉलीवुड हस्तियों का बचाव किया है।

रामदास आठवले ने कहा, सरकार को अर्थव्यवस्था विकसित करने और लोगों की सेवा करने के लिए धन की आवश्यकता है। वह पैसा कहां से आएगा? यह जानते हुए कि कोरोना वायरस संकट की वजह से लगाए गए लॉकडाउन में देश में कामकाज ठप था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए सरकार ने इस साल अच्छा बजट पेश किया है। इसीलिए (पेट्रोल और डीजल की) कीमतों को थोड़ा बढ़ाया गया है।

