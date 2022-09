राजू श्रीवास्तव की AIIMS में की गई Virtual Autopsy,क्या है यह प्रक्रिया ? जानिए

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 21 सितंबर: राजू श्रीवास्तव हंसाने की अपनी प्रतिभा के चलते आज करोड़ों दिलों को रुला कर चले गए हैं। लेकिन, दिवंगत आत्मा को आखिरी वक्त में सम्मानजनक तरीके से इस अलविदा करने का काम आगे बढ़ाने के लिए एम्स के डॉक्टरों ने उनकी वर्चुअल ऑटोप्सी की है। एम्स में यह टेक्नोलॉजी ज्यादा पुरानी नहीं है और इससे दिवंगत आत्मा के शरीर को सम्मान तो मिला ही है, उनके परिजनों के दुख में भी बढ़ोतरी नहीं होने दी गई है। आइए जानते हैं कि वर्चुअल ऑटोप्सी क्या है और यह फिजिकल पोस्ट-मॉर्टम से किस तरह से अलग है?

English summary

Raju Srivastava's virtual autopsy done in AIIMS. Know what is this post mortem process and why it is better than traditional technique