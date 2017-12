कुमार विश्वास चाहते हैं राज्यसभा में एंट्री, राजस्थान से पहुंचे आप नेताओं की मांग- इन्हें अजमेर भेजें

Kumar Vishwas will go to Rajya Sabha or Ajmer Bypolls?| वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास को राजस्थान की अजमेर लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ाने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी की राजस्थान यूनिट का एक दल इस मांग को लेकर सोमवार शाम दिल्ली पहुंचा है। पांच लोगों की इस टीम ने आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी (पीएसी) के सदस्यों से मिलने का वक्त मांगा है। इनकी मांग है कि कुमार विश्वास को अजमेर लोकसभा का उपचुनाव लड़ाया जाए। वहीं बताया जा रहा है कि कुमार विश्वास और नजदीकी लगातार उन्हें राज्यसभा भेजे जाने का दबाव पार्टी पर बना रहा है।