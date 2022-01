'PM की बुजदिल चुप्पी ही उनका बयान है...', अरुणाचल से युवक के अपहरण मामले पर भड़के राहुल गांधी

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 20 जनवरी: चीनी सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले से एक 17 वर्षीय लड़के मीराम तारौन का अपहरण करने की खबरों के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी को ' बुजदिल' कहा है। एक दिन पहले इस बात की जानकारी भाजपा सांसद तपीर गाओ ने दी है। सांसद तपीर गाओ ने आरोप लगाया कि चाइना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने पूर्वोत्तर राज्य के लुंगटा जोर इलाके से एक लड़के का अपहरण कर लिया है।

His friend escaped from PLA and reported to the authorities.

All the agencies of Govt of India is requested to step up for his early release.