प्रधानमंत्री की कायरता की वजह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया: राहुल गांधी

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से चीन मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। इस बार उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को कायर तक कह दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश की सेना के साहस और क्षमता पर भरोसा नहीं करते हैं। ट्विटर पर ट्वीट करके राहुल ने लिखा देश में हर कोई भारतीय सेना की क्षमता और साहत पर विश्वास करता है, सिवाय प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री की कायरता की वजह से चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया और अब प्रधानमंत्री के झूठ से यह सुनिश्चित होगा कि चीन इस जमीन को वापस नहीं करे।

प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे

राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की कायरता की वजह से चीन को मौका मिला कि उसने हमारी जमीन पर कब्जा किया। यही नहीं अब प्रधानमंत्री जिस तरह से झूठ बोल रहे हैं, उससे यह सुनिश्चित होगा कि चीन हमारी जमीन को वापस नहीं करेगा और अपने पास ही रखेगा। बता दें कि चीन के मसले पर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर हमलावर हैं। उन्होंने कई बार पीएम मोदी पर इस पूरे मसले पर हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता के सामने सच आना चाहिए। इससे पहले राहुल ने कहा था कि प्रधानमंत्री ने चीनी घुसपैठ को लेकर झूठ बोला, देश के सैनिकों का अपमान किया।

महंगी पड़ेगी चुप्पी

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि मौजूदा सरकार के अंदर चीन का सामना करने की हिम्मत नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि, प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी की भारत को बहुत भारी क़ीमत चुकानी होगी। शुक्रवार को राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि, भारत सरकार लद्दाख में चीनी इरादों का सामना करने से डर रही है। जमीनी हकीकत संकेत दे रही है कि चीन तैयारी कर रहा है और मोर्चा साधे है। प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत साहस की कमी और मीडिया की चुप्पी की भारत को बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। बता दें कि भारी तनाव के बीच 15-16 जून की दरम्यानी रात भारत-चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी।

20 जवानों की गई थी जान

बता दें कि अप्रैल महीने से ही पूर्वी लद्दाख में सहित कई इलाकों में भारतीय और चीनी सेना में तनाव चल रहा है। इसे लेकर अभी दोनों देशों में कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर बातचीत हो ही रही थी कि 15 जून को यहां पर गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। ऐसी हिंसक झड़प दोनों देशों के बीच दशकों से नहीं हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय जवानों ने अपनी जान गंवा दी थी।

