हाथरस मामला: राहुल गांधी का योगी सरकार पर हमला, बोले- हत्यारों के खिलाफ नहीं हुई कोई कार्रवाई

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के एक दिन बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा, मैं यूपी में था जहां पीड़िता की मौत हुई थी, उसकी हत्या करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिस परिवार की बेटी की मौत हुई, उनको घर में बंद कर दिया गया। डीएम और सीएम ने उन्हें धमकी दी। पूरे भारत की ऐसी ही स्थिति है, अपराधी के लिए कुछ नहीं होता है लेकिन पीड़ित परिवार के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

बता दें कि राहुल गांधी आज कृषि बिलों के विरोध में एक ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए। पंजाब के मोगा में आयोजित की गई इस रैली के दौरान राहुल गांधी के साथ मंच पर सीएम अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू समेत कई दिग्गज कांग्रेसी नेता नजर आए। मंच से योगी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने हाथरस में हुए गैंगरेप और हत्या का जिक्र किया। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर हाथरस केस को लेकर कई संगीन आरोप लगाए।

