पंजाब में 6 साल की मासूम से दुष्कर्म और हत्या के बाद मचा हड़कंप, NCPCR ने तीन दिन में मांगी रिपोर्ट

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। देश में रेप के खिलाफ लोगों में बढ़ते आक्रोश के बीच पंजाब के होशियारपुर जिले से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहा एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार और हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दुख जताया है, उन्होंने दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने का आश्वासन दिया है।

दरअसल, मामला होशियारपुर जिले में टांडा के जलालपुर गांव की है जहां, 6 साल की बच्ची के साथ कथित रूप से बलात्कार किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी के घर से ही बच्ची की अधजली लाश बरामद की है। इस घटना के सामने आने के बाद से ही पंजाब सरकार अलर्ट हो गई है, आरोपी को कुछ घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए एसएसपी होशियारपुर को एक पत्र लिख 3 दिनों के भीतर जांच और प्रस्तुत रिपोर्ट पेश करने को कहा है।

Have taken cognizance of news report about 'half-burnt body of minor girl who was allegedly raped found at accused's house in Hoshiarpur,Punjab. Conduct inquiry & furnish report within 3 days: National Commission for Protection of Child Rights in a letter to SSP, Hoshiarpur pic.twitter.com/F7XY5j27zH