Video: राहुल सहित 5 लोगों को मिली हाथरस जाने की इजाजत, प्रियंका कर रही हैं ड्राइविंग

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। हाथरस गैंगरेप और मौत मामले को लेकर देशभर में हंगामा जारी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी एक बार फिर हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राहुल-प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस के 3 सांसद भी उनके साथ हाथरस के लिए जा रहे है। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाते हुए राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा का एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में प्रियंका गांधी ड्राइविंग करती नजर आ रही हैं जबकि राहुल गांधी उनकी बाईं ओर की फ्रंट सीट पर बैठे हैं।

हाथरस के लिए राहुल और प्रियंका गांधी वाड्रा आज दोपहर कांग्रेस के 35 सांसद के साथ रवाना हुए, लेकिन DND फ्लाइओवर के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया। इस बीच पुलिस ने सिर्फ 5 लोगों को हाथरस जानी की इजाजत दी है, जबकि बाकि नेताओं और कार्यकर्ताओं को डीएनडी पर ही रोक लिया गया। हाथरस जाने के लिए आज प्रियंका गांधी खुद कार चला रही हैं, उनके साथ राहुल गांधी और 3 सांसद मौजूद हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी समेत 3 कांग्रेसी नेता हाथरस की ओर बढ़ रहे हैं।

#WATCH Delhi: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra on her way to meet the family of the alleged gangrape victim in #Hathras (UP), with Congress leader Rahul Gandhi (Source-Congress) pic.twitter.com/TSy7gLaxPL