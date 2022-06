दूरदर्शन के DG मयंक कुमार को मिला प्रसार भारती के CEO का अतिरिक्त प्रभार

India

oi-Mukesh Pandey

नई दिल्ली, 10 जून। दूरदर्शन (DD) और दूरदर्शन और दूरदर्शन समाचार के महानिदेशक मयंक कुमार अग्रवाल को प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शशि शेखर वेम्पति के प्रसार भारती के सीईओ के रूप में पांच साल का कार्यकाल बुधवार को समाप्त होने के बाद उन्हें यह प्रभार सौंपा गया।

मयंक कुमार अग्रवाल 1989 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। शशि शेखर वेम्पति के प्रसार भारती के सीईओ के रूप में पांच साल के कार्यकाल के बुधवार को समाप्त हो गया। श्री वेम्पति को तत्कालीन उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर जून 2017 में सार्वजनिक प्रसारक के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। आईआईटी-बॉम्बे के पूर्व छात्र श्री वेम्पति 1997 में दूरदर्शन में सार्वजनिक पद संभालने वाले सबसे कम उम्र के और पहले अधिकारी थे।

सूचना-प्रसारण मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि अग्रवाल का प्रभार तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक कि कोई नियमित सीईओ पदभार ग्रहण नहीं कर लेता।

Thankful to Hon’ble Prime Minister @narendramodi for the incredible opportunity to contribute to the Nation over the past 5 years as the CEO of Prasar Bharati. It has been a great learning experience and I am happy to have made a difference to the Doordarshan and All India Radio.