पीएम मोदी की G-7 में क्रिकेट डिप्लोमेसी, ब्रिटिश PM को एशेज में जीत की दी बधाई

बिआरित्ज: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जी-7 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस पहुंच गए। पीएम मोदी का फ्रांस के राष्ट्रपति राष्ट्रपति मैक्रों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले फ्रांस पहुंचकर पीए मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों देशों के प्रमुखों के बीच व्यापार, निवेश, रक्षा और सुरक्षा, और शिक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम के मुलाकात में एशेज का जिक्र भी किया।

पीएम मोदी ने ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन को एशेज टेस्ट सिरीज में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के जीतने पर बधाई दी। गौरतलब है कि इंग्लैंड की टीम ने कुछ घंटों पहसे एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी से मिले। जॉनसन के ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के साथ पहली मुलाकात थी। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच भारत-ब्रिटेन संबंधों पर बात हुई।

