PM मोदी ने दी तेलंगाना CM केसीआर को जन्मदिन की बधाई, आपसी खींचतान के बीच Tweet वायरल

नई दिल्ली, 17 फरवरी: तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं। सीएम की बयानबाजी से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मोदी के खिलाफ अपनी लड़ाई पहले से और तेज कर दी है। सीएम केसीआर की मोदी विरोधी बयानों के बीच गुरुवार को प्रधानमंत्री ने उनको जन्मदिन की बधाई दी। हर साल की तरह पीएम मोदी की ओर से उनको जन्मदिन की बधाई दी गई।

इसलिए खास है बधाई संदेश

पीएम मोदी ने अपने बधाई संदेश में लिखा, "तेलंगान के सीएम श्री केसीआर गारू (जी) को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उनके लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए प्रार्थना करता हूं।" दरअसल, राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों के लिए पीएम मोदी की ओर से जन्मदिन का ट्वीट करने का एक कल्चर प्रथा है, लेकिन यह ऐसे समय में आया है जब केसीआर तेलंगाना में अपने कार्यक्रमों में पीएम मोदी पर जमकर निशाना साध रहे हैं।

Greetings to Telangana CM KCR Garu on his birthday. Praying for his long and healthy life.

तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे केसीआर

जानकारी के मुताबिक केसीआर 2024 के लोकसभा चुनाव पर नजर रखते हुए तीसरा मोर्चा बनाने की जुगत में लगे हुए हैं। पहले बजट के दौरान भी उन्होंने बीजेपी और उसकी नीतियों पर जमकर हल्ला बोला था। इस दौरान उन्होंने बताया कि तीसरे मोर्चे के लिए बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही भारत में फेल रहे हैं। अब केसीआर की शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ 20 फरवरी को लंच मीटिंग है।

सीएम ने पीएम से दिखाई दूरी

कार्यक्रम के मुताबिक तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे के निमंत्रण पर 20 फरवरी को मुंबई में मिलेंगे। महाराष्ट्र के सीएम ने अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया है। पीएम मोदी पर लगातार निशाना साध रहे केसीआर ने फरवरी के पहले हफ्ते में तेलंगाना में पीएम मोदी के कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लिया था, बताया गया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और इसलिए उन्होंने हवाई अड्डे पर पीएम मोदी की अगवानी के लिए एक मंत्री को प्रतिनियुक्त किया था, उनकी पार्टी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री के लिए निजी यात्रा पर पीएम को रिसीव करना और उन्हें विदा करना अनिवार्य नहीं है।

English summary

