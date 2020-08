राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पीएम मोदी आज 11 बजे करेंगे ई-कॉन्क्लेव को संबोधित

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई शिक्षा नीति पर ई-कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी नई शिक्षा नीति के फायदों पर बोलेंगे। इस दौरान नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा में जो बदलाव देखने को मिलेगा उसपर मुख्य रूप से पीएम मोदी अपना संबोधन करेंगे। नई शिक्षा नीति से देश के युवाओं को क्या फायदा होगा इसपर पीएम मोदी विस्तार से चर्चा कर सकते है। वह बताएंगे कि आखिर कैसे नई शिक्षा नीति स्किल डेवलेपमेंट और रोजगार सृजन में कारगर साबित होगी।

बता दें कि देश की नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद की गई है। आज होने वाला यह कॉन्क्लेव शिक्षा मंत्रालय और यूजीसी की ओर से आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव की शुरुआत सुबह 10 बजे हो जाएगी। लेकिन पीएम मोदी 11 बजे इस दौरान कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे। इस बाबत खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी है कि वह 7 अगस्त को सुबह 11 बजे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में हुए बदलाव और सुधार को लेकर कॉन्क्लेव को संबोधित करेंगे।

बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ड्राफ्ट साल 2019 में ही तैयार हो गया था, जिसे अब सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी और इसे 1992 में संशोधित किया गया। पिछली नीति को तैयार हुए तीन दशक से भी अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में बदलावों को ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति की जरूरत है। वहीं अब मानव संसाधन और विकास मंत्रालय (MHRD) का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय किया गया है।

गौरतबल है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा सरकार ने 2019 में ही पेश कर दिया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट में शिक्षा नीति की घोषणा की थी। पूर्व इसरो चीफ के कस्तुरीरंगन के नेतृत्व वाले पैनल ने ड्राफ्ट तैयार किया था और इसे एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को सौंपा था। ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया गया और इसे दो लाख से अधिक प्रतिक्रिया मिली।

At 11 AM on Friday, 7th August, I would be addressing the ‘Conclave on Transformational Reforms in Higher Education under National Education Policy.’

This conclave will emphasise on how the changes in India’s education sector will benefit youngsters. https://t.co/JkYXosI7WF