PM Kisan eKYC: लाभार्थी किसान इस तारीख तक पूरा कर लें eKYC, जानें इसकी पूरी प्रक्रिया

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 25 मार्च: पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्टर्ड 12.53 करोड़ किसानों के लिए बढ़ी खबर है। 11वीं किस्त के हिस्से के रूप में अपने बैंक खातों में 2000 रुपये प्राप्त करने के लिए किसानों को 31 मार्च 2022 से पहले पीएम किसान सम्मान निधि ई-केवाईसी (eKYC) को पूरा करना होगा। हालांकि ऐसी उम्मीद है कि ये तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकती है। पीएम किसान की अगली या 11वीं किस्त 1 अप्रैल 2022 के बाद कभी भी यह आपके खाते में आ आएगी। लेकिन अगर आपने अपनी e-KYC नहीं पूरी की है तो 2000 रुपये की किस्त आपके अकाउंट में नहीं भेजी जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा फरवरी 2019 में किसानों की मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। तो आइए जानें ये eKYC क्या है और इसकी आप कैसे पूरा कर सकते हैं।

English summary

PM Kisan KYC: know How to complete e- KYC, last date to apply e- KYC all you need to know