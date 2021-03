जम्मू-कश्मीर में मिला PIA लिखा हुआ विमान की शेप वाला गुब्बारा, पुलिस ने लिया कब्जे में

India

oi-Kapil Tiwari

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में मंगलवार को एक विमान के शेप वाला गुब्बार मिला है। स्थानीय लोगों को ये गुब्बारा मिला है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी। हैरानी वाली बात ये है कि इस गुब्बारे पर PIA (Pakistan International Airlines) लिखा हुआ है। ये गुब्बारा हीरानगर सेक्टर के सोत्रा चक गांव में मिला।गुब्बारे को पुलिस ने जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।

आपको बता दें कि जो गुब्बार पुलिस को मिला है, उस पर पाकिस्तान एयरलाइंस की फ्लाइट के जैसा पेंट किया हुआ है। जांच एजेंसियों को पहली नजर में जरूर ये पाकिस्तान की कोई हरकत लग रही है। गुब्बारे की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, जिसके बाद तरह-तरह के रिएक्शन देखने को मिल रहा हैं।

ये भी पढ़ें: जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों का ऑपरेशन क्लीन जारी, सोपोर में मारा गया आतंकी गनी ख्वाजा

An aircraft-shaped balloon with 'PIA' written on it landed in Sotra Chak village of Hiranagar sector yesterday evening. The balloon was taken into custody by police: Jammu and Kashmir Police pic.twitter.com/GVGWmhesYl