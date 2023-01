2024 में राहुल या केजरीवाल को अकेले पीएम मोदी के खिलाफ उतारा तो.....ओवैसी ने विपक्ष से कह दी बड़ी बात

हैदरादाबाद के सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता पर जोर दिया है। लेकिन, उन्होंने यह भी कहा कि अगर केजरीवाल बनाम मोदी या राहुल बनाम मोदी हुआ तो बीजेपी फायदे में रहेगी।

हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी के सामने किसी एक विपक्षी चेहरे को उतारने को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का नाम भी लिया है और कहा है कि विपक्ष को 2024 के लोकसभा चुनावों में सभी 540 सीटों पर एकजुटता के साथ लड़ना होगा, तभी पीएम मोदी या बीजेपी को हराया जा सकता है। गौरतलब है कि आम चुनावों में अभी एक साल से भी ज्यादा बचे हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से पीएम पद के उम्मीदवारों के लिए कई नाम सामने आ रहे है। ओवैसी ने इन्हीं हालातों पर अपनी बात रखी है।

