Doctors Day:'मैंने जान लगा दी',जब कोरोना ने ली प्रेग्नेंट डॉक्टर की जान, मौत से पहले का वीडियो कर गया था भावुक

नई दिल्ली, 01 जुलाई: ''मैनें अपनी पूरी जान लगा, मैं बैठने वालों में से नहीं हूं... मैं काम करना चाहती हूं, भागना चाहती हूं...एक्टिव रहना चाहती हूं....'', ये बातें दिल्ली की 34 वर्षीय डॉक्टर डिंपल अरोड़ा ने अपनी मौत से पहले बनाई आखिरी वीडियो में कही थी। सात महीने की प्रेग्नेंट डॉक्टर डिंपल अरोड़ा 11 अप्रैल 2021 को कोरोना से संक्रमित पाई गई थी और 26 अप्रैल 2021 को उनकी मौत हो गई थी। 24 अप्रैल को डॉक्टर डिंपल को लेबर पेन शुरू हुआ। अल्ट्रा साउंड में पता चला की बच्चे की मौत गर्भ में ही हो गई है। उसके बाद बच्चे को बाहर निकालने के लिए डॉक्टर डिंपल का ऑपरेशन किया गया। इसके बाद 26 अप्रैल को डिंपल की मौत हो गई थी। डिंपल अरोड़ा जैसे कई डॉक्टरों की मौत कोरोना की वजह से हुई है। भारत में कोरोना से 1500 डॉक्टरों की मौत हुई है। नेशनल डॉक्टर्स डे उन सभी डॉक्टरों को विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपनी जान गंवाई।

I lost my pregnant wife and our unborn child to covid

She breathed her last on 26/4/21 and our unborn child a day earlier. She got covid positive on 11/4 and even during her suffering she had made the above video on 17/4 warning others not to take this covid lightly. #CovidIndia pic.twitter.com/Syg6yddMTD