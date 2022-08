Noida: फरार 'गालीबाज' नेता श्रीकांत त्यागी कब करेगा सरेंडर? वकील ने दी जानकारी

India

oi-Love Gaur

नोएडा, 08 अगस्त: दिल्ली से सटे नोएडा से 6 अगस्त को बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी का महिला को गाली देने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। विवाद सेक्टर-93 स्थित ओमेक्स सोसायटी के अंदर हुआ था, जिसमें खुद श्रीकांत त्यागी भी रहता है और सोसइटी की महिलाओं के साथ किसी बात पर गालीगलौज करने लगा। इस पूरे मामले में नोएडा पुलिस ने एफआईआर दर्ज उसकी तलाश सरगर्मी से शुरू कर दी है। हालांकि घटना के बाद से ही श्रीकांत त्यागी फरार है, जिसको तीन दिन हो गए हैं। इस मामले में यूपी सरकार भी फुल एक्शन में नजर आ रही है।

Noida, UP | We have filed a surrender application in which a report will be sought from the concerned police station and after submission of the report, we will present (Shrikant Tyagi) before the court: Sushil Bhati, Shrikant Tyagi's lawyer pic.twitter.com/pR1zDsOqg6