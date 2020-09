सुशांत के शरीर में जहर नहीं, राजनीतिक लाभ के लिए एक पार्टी ने मुंबई पुलिस पर मढ़े आरोप: अनिल देशमुख

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में आज एम्स (AIIMS) ने अपनी फाइनल पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। एम्स ने अपनी रिपोर्ट में सुशांत के शरीर में किसी भी तरह के जहर की पुष्टि नहीं की है। एम्स की रिपोर्ट को लेकर अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का नाम लिए बिना पार्टी पर सुशांत सिंह मामले को लेकर राजनीतिक लाभ हासिल करने का आरोप लगया है।

महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'AIIMS ने कहा कि सुशांत राजपूत के शरीर में जहर का कोई निशान नहीं है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने बिहार चुनाव से पहले, राजनीतिक लाभ के लिए महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस को बदनाम करने की कोशिश की। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेशधर पांडे ने भी राजनीतिक लाभ के लिए इस केस का इस्तेमाल किया। बिहार के चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार की राजनीति की गई ये बहुत ही दुख की बात है। बिहार DGP गुप्तेश्वर पांडेय का भी इस्तेमाल किया गया। वो अब JDU से चुनाव लड़ने वाले हैं। किसी भी पार्टी को अपने फायदे के लिए इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए।'

