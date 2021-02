India

नई दिल्‍ली। किसानों का आंदोलन खत्‍म होने का नाम नहीं ले रहा है। 70 दिनों से ज्‍यादा का समय गुजर चुका है लेकिन कृषि बिल को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान अभी भी दिल्‍ली की सीमाओं पर बैठे हुए हैं। इसे लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोई भी प्रोपेगेंडा देश की एकता को नहीं तोड़ सकता। उन्‍होंने कहा कि सब लोग एकजुट होकर प्रगति की ओर बढ़ेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता अनुराग श्रीवास्‍तव के ट्वीट पर लिखा- कोई भी दुष्‍प्रचार भारत को ऊंचाइयों पर जाने से नहीं रोक सकता।

आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर अब विदेशी हस्तियां भी टिप्‍पणी करने लगी हैं। हाल ही में पॉप स्‍टार रिहाना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर किसान आंदोलन की एक खबर शेयर कर लिखा था- हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? रिहाना ने हैशटैग #FarmersProtest के साथ यह ट्वीट किया था। वहीं, पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने कहा था कि हम भारत में किसानों के प्रदर्शन में एकजुटता से खड़े हैं। इन ट्वीट्स को लेकर विदेश मंत्रालय ने सख्‍ती दिखाई और इस हरकत को गैरजिम्‍मेदाराना बताया। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा कि प्रदर्शन को लेकर जल्‍दीबाजी में कमेंट करने से पहले सच्‍चाई की जांच करनी चाहिए।

No propaganda can deter India’s unity!

No propaganda can stop India to attain new heights!

Propaganda can not decide India’s fate only ‘Progress’ can.

India stands united and together to achieve progress.#IndiaAgainstPropaganda#IndiaTogether https://t.co/ZJXYzGieCt