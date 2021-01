कोविड 19 को लेकर गृह मंत्रालय ने जारी किए नए दिशानिर्देश, 1फरवरी से होगा लागू

India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्‍ली। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान का पहला चरण शुरू हो चुका है। इस टीकाकरण अभियान के तहत सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कस को कोविड 19 वैक्‍सीन लगाई जा रही है। वहीं कोरोना महामारी पर नियंत्रण पाने के लिए केन्‍द्रीय गृह मंत्रालय ने एक बाद फिर ने नए दिशा-निर्देश दिए हैं। जिसका हर हाल में पालन करना होगा।

बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशानिर्देश जारी किया जो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी होगा। गृह मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को विभिन्न गतिविधियों और COVID उपयुक्त व्यवहार पर नियंत्रण उपायों को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिया है। जिसे SOPs लागू करने के लिए जारी रखने के लिए अनिवार्य है।

सरकार ने कहा कि अभी भी निगरानी और सतर्कता बनाए रखने की जरूरत है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इसने कोविड-19 की की (स्थिति की) निगरानी के सिलसिले में नये दिशानिर्देश जारी किये हैं और ये दिशानिर्देश 1 फरवरी से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में कहा , निरूद्ध क्षेत्रों का सावधानीपूर्वक सीमांकन जारी रखा जाए, इन क्षेत्रों में संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए निर्धारित उपायों का सख्ती से पालन किया जाए, कोविड से जुड़े उपयुक्त व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए और उन्हें सख्ती से लागू किया जाए तथा विभिन्न गतिवधियों के संदर्भ में सुझाई गई मानक संचालन प्रक्रिया(एसओपी) का पूरी गंभीरता से पालन किया जाए।

