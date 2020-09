बाज नहीं आ रहा चीन, LAC पर 7-8 गाड़ियों के साथ फिर से घुसपैठ की कोशिश, भारतीय सेना ने खदेड़ा- सूत्र

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 29-30 अगस्त की रात चीनी सेनाओं की घुसपैठ को रोकने के बाद एक बार फिर भारतीय सेना ने चीन के सैनिकों की घुसपैठ को नकाम कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आज चुमार के पास चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश की। 7-8 भारी गाड़ियों के काफिले के साथ चेपुजी कैंप से चीन के सैनिकों ने एलएसी पार करने की कोशिश की।

गौरतलब है कि भारत-चीन बॉर्डर पर 15 जून को हुए हिंसक झड़प के बाद से तनाव की स्थिति है। इस बीच 29-30 अगस्त की रात एक बार फिर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने आ गईं। चीन रात के अंधेरा का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करता है और हर बार मुंह की खाता है। एक बार फिर चीन ने अब 7-8 भारी गाड़ियों के साथ चुमार में घुसपैठ की कोशिश की है, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है।

In a significant development, Indian security forces today foiled an attempt by the Chinese Army to transgress into the Indian side of the Line of Actual Control in the general area of Chumar: Sources