हाथरस: NCW ने स्वरा भास्कर और BJP-कांग्रेस नेता को भेजा नोटिस, पीड़िता की फोटो इस्तेमाल करने पर हुई कार्रवाई

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर देशभर में जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने विभिन्न विरोध प्रदर्शनों के दौरान इस्तेमाल किए जा रहे हाथरस मामले की पीड़िता की तस्वीर पर संज्ञान लिया है। NCW ने बीजेपी नेता अमित मालवीय, अभिनेता स्वरा भास्कर और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को अलग-अलग नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण मांगा है।

National Commission of Women (NCW) takes suo moto cognizance of #Hathras case victim's picture being used during various protests.

NCW issues separate notices to BJP leader Amit Malviya, actor Swara Bhaskar, and Congress leader Digvijay Singh, seeking an explanation from them. pic.twitter.com/N4JkAXOj0k