VIDEO: कंगना मामले में बोलीं मुंबई की मेयर- दो टके के लोग कोर्ट को राजनीतिक अखाड़ा बनाना चाहते हैं

oi-Ankur Kumar

मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई के मामले में शुक्रवार को बॉम्‍बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कंगना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बीएमसी को झटका दिया। न्यायमूर्ति एस जे काठवाला और न्यायमूर्ति आर आई चागला की पीठ ने कहा कि बीएमसी की ओर से अभिनेत्री कंगना रनौत के बंगले के हिस्से को ध्वस्त करने की कार्रवाई द्वेषपूर्ण कृत्य था और अभिनेत्री को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था।

कोर्ट ने कहा कि कंगना को हर्जाना दिए जाने के लिए दफ्तर में हुई तोड़फोड़ का मूल्यांकन किया जाए। जो भी हर्जाना होगा वो BMC द्वारा भरा जाएगा। इस फैसले के बाद मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि वह विवाद से पहले जानती ही नहीं थी कि कंगना रनौत कौन हैं। उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को विस्तार से देखेंगे और लीगल टीम आगे की कार्रवाई करेगी। हमारे मन में बदले की भावना नहीं है ना ही इससे प्रेरित होकर आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। इसी के बाद पेडनेकर ने कंगना के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया।

उन्होंने कहा, 'हम लोग भी हैरान हुए हैं। एक अभिनेत्री जो रहती हिचाचल में है और हमारी मुंबई को पीओके कहती हैं। जो दो टके के लोग अदालत को भी राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं वो गलत हैं। क्योंकि ये मामला बदले का नहीं है।

