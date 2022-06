होने वाली बहू राधिका के अंरगेत्रम कार्यक्रम में पोते 'पृथ्वी' के साथ नजर आए मुकेश अंबानी, तस्वीरें वायरल

India

मुंबई, 06 जून। भारत में ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे धनी उद्योगपति मुकेश अंबानी पहली बार पब्लिक प्लेस पर एक लविंग-केयरिंग दादू के किरदार में नजर आए, जिसकी वजह से वो इस वक्त सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। दरअसल रविवार को मुकेश अंबानी सपरिवार अपनी होने वाली छोटी बहू राधिका मर्चेंट के अरंगेत्रम कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान वो अपने पोते 'पृथ्वी' को गोद में लिए हुए नजर आए, दोनों की तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं।

Mukesh Ambani was seen with grandson Prithvi in the Arangetram programme of daughter-in-law Radhika Merchant, photos viral.here is photo, please have a look.