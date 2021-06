Sushant Singh Rajput : जब धोनी ने सुशांत से कहा था-'यार तुम कितना सवाल पूछते हो?'

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 14 जून। आज से करीब एक साल पहले फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत अपने घर के कमरे में लटकते हुए पाए गए थे। मात्र 34 साल की उम्र में दुनिया को इस तरह से अलविदा कहने वाले एक्टर की मौत से पूरा भारत सदमे में था, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि एक हंसता-खेलता, शानदार एक्टर इस तरह से दुनिया से चला गया। उनकी मौत के बाद बहुत सारी कहानियां और किस्से सामने आए लेकिन आज भी बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं मिले हैं।

English summary

Mahendra Singh Dhoni said that he used to ask too many questions during the prep for the film MS Dhoni: The Untold Story.Read Interesting story.