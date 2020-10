Mirzapur 2 Reaction: मिर्जापुर 2 की स्ट्रीमिंग के बाद खत्म हुआ लंबा इंतजार, लोगों ने बताया कैसी लगी वेब सीरीज

नई दिल्ली। लोगों में वेब सीरीज मिर्जापुर 2 (Mirzapur 2) को लेकर काफी क्रेज देखा जा रहा है। फैंस करीब बीते दो साल से इसका इंतजार कर रहे थे और आखिरकार उनका इंतजार खत्म हो गया है। शायद ही कभी लोगों को किसी वेब सीरीज को लेकर इतना उत्साहित होते पहले देखा गया हो, जितना मिर्जापुर को लेकर देखा गया है। मिर्जापुर वेब सीरीज अमेजन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो गई है। इसके सीजन 2 में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुग्गल, हर्ष शेखर गौड़, अमित सियाल, अंजुम शर्मा, शीबा चड्ढा, मनु ऋषि चड्ढा और राजेश तैलंग अनोखे अंदाज में दिख रहे हैं। दूसरे सीजन में विजय वर्मा, प्रियांशु पेंदौली, और ईशा तलवार की एंट्री देखने को मिली है।

इस बीच सोशल मीडिया पर लोगों ने वेब सीरीज को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। किसी को ये वेब सीरीज काफी अच्छी लगी तो कुछ लोग इस बार निराश भी हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसपर लोगों ने कैसे रिएक्शन दिए हैं-

A meme material become the king of mirzapur 🔥😎

Ooops spoiler alert 😅😂#Mirzapur2review #mirzapurseason2 pic.twitter.com/YTh2bhEp73 — Shambhavi Singh (@shambha250598) October 23, 2020

Review - #Mirzapur2

Rating - 2.5*/5 ⭐️ "Below average" Mirzapur 2 fails to maintain standard.

1st 5,6 parts are brilliantly plotted, but then lacks in 7,8,9...

And the climax ie 10 is average.#Mirzapur2Review#Mirzapur2 #mirzapurseason2 By the way thanks telegram 😅 pic.twitter.com/LivckKmInK — Satyam Singh (@Satyamthakur004) October 23, 2020

#mirzapurseason2 #Mirzapur2review Finished Mirzapur 2, saw people saying that wow what a sequel n much appreciations. But tbh mirzapur 2 started off very slow n draggy. Though they finished off well with proper settings for next season. No spoilers here "thank me later" 🌝❤️ — Kunal Singh (@STFUKunal) October 23, 2020

एक्सेल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित इस क्राइम ड्रामा वेब सीरीज के कुल 10 एपिसोड हैं। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से लोग वेब सीरीज की स्ट्रीमिंग को लेकर काफी उत्साहित थे। इसके डायरेक्टर करण अंशुमन और गुरमीत सिंह हैं। इसके पहले सीजन में दिखाया गया था कि केवल कालीन भैय्या की मिजार्पुर में चलती है। उनकी लड़ाई पंडित ब्रदर्स, गुड्डू और बबलू के साथ है। इसका प्रीमियर 16 नवंबर, 2018 को अमेजन प्राइम वीडियो पर आया था।

जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस सीजन के अंत में दो महत्वपूर्ण किरदार बबलू पंडित (विक्रांत मैसी) और स्वीटी गुप्ता (श्रिया पिलगांवकर) की मौत हो जाती है। अब ये दूसरा सीजन बदले को लेकर बनाया गया है। जिसमें गुड्डू पंडित (अली फजल) और गोलू (श्वेता त्रिपाठी) की जंग कालीन भैया और उनके बेटे मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु शर्मा) के साथ होगी।

