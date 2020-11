'कौन किसको देश से बाहर करेगा' CM नीतीश के CAA-NRC वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही ये बात

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के CAA-NRC वाले बयान पर अपनी टिप्पणी दी है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक के भारत छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। CAA और NRC की वजह से इस देश के नागरिकों पर कोई आंच नहीं आएगी। बिहार विधानसभा चुनाव-2020 के एक चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने CAA-NRC पर टिप्पणी की। बुधवार (4 नवंबर) को किशनगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा था, कौन ये दुष्प्रचार करता रहता है, कौन किसको देश से बाहर करेगा, ऐसा इस देश में किसी में दम नहीं है कि हमारे लोगों को, सब हिंदुस्तान के हैं, सब भारत के हैं, कौन किसको बाहर करेगा साहब?''

गुरुवार (5 नवंबर) को नीतीश कुमार के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, किसी भी भारतीय नागरिक के भारत छोड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन विश्व स्तर पर भी, सभी देश अपने देश में रहने वाले नागरिकों और विदेशियों की पहचान कर रहे हैं। इसलिए, भारत ने भी इस अभ्यास को हाल ही में शुरू किया है।

