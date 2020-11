दिल्ली में घुसने को लेकर उग्र हुआ किसानों का प्रदर्शन, गुरुग्राम बॉर्डर पर लगा लंबा जाम

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। हरियाणा और पंजाब से आ रहे किसानों का अब दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर प्रदर्शन काफी उग्र हो चुका है। किसानों के उग्र होते प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के तमाम बॉर्डरों को सील कर दिया गया है। इस बीच किसानों के प्रदर्शन से आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भयंकर जाम लग गया है। हरियाणा से दिल्ली की तरफ आने वाले तमाम रास्तों पर लोगों को जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है।

कुंडली और दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर हैं सील

आपको बता दें कि आज सुबह से ही दिल्ली में घुसने की कोशिश कर रहे किसानों को बॉर्डर पर ही रोकने के लिए प्रशासन ने दिल्ली में एंट्री लेने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा कड़ी कर दी थी। राजधानी में प्रवेश करने के लिए लोगों को की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए सोनीपत के पास कुंडली और दिल्ली-गुरुग्राम बॉर्डर को सील कर दिया गया था। इसकी वजह से सुबह से ही इन रास्तों पर भीषण जाम लग गया।

Barricades put up, Water Cannons used, Illegal Arrests made on eve of Constitution Day as farmers were coming to Delhi to ask for their Constitutional Rights.

Govt should remember that people are supreme in a democracy and in the end they will prevail.#FarmersDilliChalo pic.twitter.com/xXw4fQouIT