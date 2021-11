उत्तरी त्रिपुरा जिले में 18 घरों में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा

India

oi-Pallavi Kumari

अगरतला, 21 नवंबर: उत्तरी त्रिपुरा जिले के पानीसागर उपमंडल के हम्सापारा में एक ब्रू कैंप में लगभग 18 घरों में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह कथित तौर पर बिजली के शॉर्ट सर्किट को बताय जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 18 अस्थायी झोपड़ियां शनिवार (20 नवंबर) को आग में जलकर खाक हो गईं। प्रभावित परिवारों को स्थानांतरित कर दिया गया है और उन्हें राज्य प्रशासन से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है।

मीडिया के साथ बात करते हुए मिजोरम ब्रू डिसप्लेस्ड पीपुल्स फोरम (एमबीडीपीएफ) के महासचिव ब्रूनो माशा ने कहा कि आग शनिवार सुबह करीब 8:30 बजे उत्तरी त्रिपुरा में पानीसागर उप-मंडल के तहत हम्सापारा राहत शिविर में लगी। उन्होंने कहा, एमबीडीपीएफ की शाखा से प्राप्त एक रिपोर्ट के अनुसार, आग को फैलने से रोकने के लिए कुल 18 घर जल गए हैं और 11 घरों को नष्ट कर दिया गया है। आग बिजली के कारण लगी है।

उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन परिवार के कई सदस्यों के दस्तावेज और महत्वपूर्ण कागजात आग में जल गए हैं। ब्रूनो माशा ने कहा कि सरकार को नुकसान की भरपाई करनी चाहिए और प्रभावित परिवारों को अस्थायी आश्रय प्रदान किया जाना चाहिए। यह नवंबर का महीना है और अगर तत्काल उपाय नहीं किए गए तो लोगों को ठंड का सामना करना पड़ेगा।

North Tripura District | Massive fire engulfed around 18 houses at the Hampsapara Bru camp, under the Panisagar subdivision, reportedly due to an electric short circuit. Affected families have been shifted & are being provided necessary help from the State administration. pic.twitter.com/WnxrSSd9xX