उपराष्ट्रपति चुनाव: मार्गरेट अल्वा ने असम सीएम से की बात, फिर सरमा ने दिया कुछ ऐसा जवाब

नई दिल्ली, 24 जुलाई: राष्ट्रपति चुनाव संपन्न होने के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव (vice president election) की सरगर्मियां तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा पूरी तरह से तैयार हैं। 6 अगस्त को होने वाले चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी को लेकर रविवार को उन्होंने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, असम के हिमंत बिस्वा सरमा और कर्नाटक के बसवराज बोम्मई से बातचीत की। इसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया था। ऐसे में असम के मुख्यंमत्री ने कुछ ऐसा जवाब दिया, जिस पर खुद मार्गरेट अल्वा रिएक्शन दिया।

उपराष्ट्रपति चुनाव प्रचार के बीच पांच बार की सांसद रहीं अल्वा ने दिल्ली सीएम से मुलाकात कर असम और कर्नाटक के मुख्यमंत्रियों से बात की थी, जिसको लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज मार्गरेट अल्वा ने पं रविशंकर शुक्ल लेन में अपने कार्यालय का प्रचार अभियान का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति अभियान के हिस्से के रूप में सीएम असम, सीएम कर्नाटक और सीएम दिल्ली से बात की। उनके लंबे राजनीतिक करियर और जुड़ाव को देखते हुए बातचीत बहुत सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण थी।

Smt. @alva_margaret spoke to me this morning. I politely told her that I'm not a member of the electoral college. As such I have no role in the election of Vice President of India. https://t.co/u8WX6vbpKY

जिसके बाद असम के सीएम ने जयराम रमेशन के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि मार्गरेट अल्वा जी ने आज सुबह मुझसे बात की। मैंने विनम्रता से उनसे कहा कि मैं इलेक्टोरल कॉलेज का सदस्य नहीं हूं। इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में मेरी कोई भूमिका नहीं है। जवाबी ट्वीट का यह सिलसिला यहीं नहीं थमा। असम के सीएम के ट्वीट के बाद मार्गरेट अल्वा ने भी उनके जवाब पर रीट्वीट करते हुए अपना रिएक्शन दिया।

As part of my campaign for VP, I’m reaching out to leaders from across political parties. Mr Sarma is an old friend & we’ve worked together long enough for him to know that after 30 yrs. in Parliament, I know what constitutes the electoral college. We had a nice chat though! https://t.co/LZ8ogBWEpT