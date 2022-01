Manipur: उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद बीजेपी में भारी विरोध, सड़कों पर प्रदर्शन

India

इंफाल, 30 जनवरी: मणिपुर में बीजेपी में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के बाद भारी असंतोष उभर आया है। जिन उम्मीदवारों के नाम कट गए हैं, उनके समर्थकों की ओर से सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। असंतुष्ट लोगों की ओर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के पुतले और पार्टी के झंडे फूंके जाने की जानकारी है। रविवार को ही बीजेपी ने मणिपुर में सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करते हुए पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। लेकिन, जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, उनमें नाराजगी देखने को मिल रही है। (तस्वीर-ट्विटर वीडियो से)

टिकट बंटवारे के बाद बीजेपी नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में बीजेपी से टिकट चाहने वाले जिन लोगों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला है, वह सड़कों पर उतर आए हैं और मुख्यमंत्री समेत पार्टी के बड़े नेताओं के पुतले फूंक रहे हैं और भाजपा के झंडों को निशाना बना रहे हैं। कई नेताओं के इस्तीफे देने की भी बात सामने आ रही है। प्रदेश के कई इलाकों में नाराज कार्यकर्ताओं की ओर से पार्टी दफ्तरों को निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। इसके चलते इंफाल स्थित बीजेपी मुख्यालय के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

जिन्हें टिकट नहीं मिला, उनमें है नाराजगी

जानकारी के मुताबिक खास नाराजगी इस वजह से देखी जा रही है कि कांग्रेस से आने वाले दल-बदलुओं को टिकट देने के लिए कई नेताओं को प्रत्याशी के तौर पर नहीं चुना गया है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की रविवार को जो लिस्ट जारी की है, उनमें कम से कम 10 नाम ऐसे हैं, जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के खिलाफ भी गुस्सा दिख रहा है, जो अपनी परंपरागत सीट हैंगिंग विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं।

2017 के चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा में 21 सीटें जीती थीं और छोटी पार्टियों और निर्दलीय उम्मीदवारों के सहयोग से सरकार बनाई थी। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इनमें से 19 मौजूदा एमएलए को टिकट दिया गया है, लेकिन दो का काट लिया गया है।

English summary

After the release of the list of candidates in Manipur, there has been a state of rebellion in the BJP, incidents of resignation of many leaders and protests have been seen.