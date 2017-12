पाकिस्तान जाकर बन गया था आईएसआई एजेंट, पंजाब पुलिस ने किया गिरफ्तार

नई दिल्ली। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक संदिग्ध एजेंट को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स, गुरमुख सिंह आईएसआई के साथ संपर्क में था। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर पंजाब के सादर पुलिस स्टेशन के हाउस ऑफिसर, मुख्तार सिंह ने पूरियान खुराद गांव के समीप नाका लगाकर गुरमुख सिंह को गिरफ्तार किया।

बटाला के एसएसपी, इंद्रजीत सिंह गुहमन ने संवाददाताओं को बताया कि गिरफ्तार शख्स ने हाल ही में एक कट्टरपंथी सिख समूह के साथ पाकिस्तान की यात्रा की थी जहां उसने आईएसआई से संपर्क बनाए जहां उसे भारतीय सेना के बारे में जानकारी इकठ्ठा करने को कहा गया था।

Suspected ISI agent arrested by #Batala Police in #Punjab, police says 'he went to Pakistan and came in contact with their secret agencies, agreed and gave all confidential information of the Indian army' pic.twitter.com/Q34xpSwY3c