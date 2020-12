Gurugram: बदले का ऐसा जुनून कि घायलों को कुचलने के लिए अस्पताल में घुसा दी गाड़ी, Video देख कांप जाएगी रूह

India

गुरुग्राम। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद एक पक्ष के सिर पर बदला लेने का जुनून इस कदर सवार हुआ कि उसने झगड़े में घायल हुए लोगों को गाड़ी से कुचलने के प्लान बना डाला। मामला गुरुग्राम के बसई चौक का है, जहां बालाजी अस्पताल में भर्ती घायलों को रौंदने के लिए एक पिकअप गाड़ी ने 7-8 बार अस्पताल में ही गाड़ी घुसाने की कोशिश की।

बदले के जुनून में खेला 'खतरों का खेल'

इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जानकारी के मुताबिक, ये घटना 18 दिसंबर की है। दो पक्षों के बीच हुए झगड़े के बाद एक पक्ष ने घायलों को फिर से मारने की सोची और एक पिकअप गाड़ी लेकर उसने बालाजी अस्पताल पर धावा बोल दिया। आरोपी ने तेज गाड़ी को 7-8 बार अस्पताल के गेट में जोर से देकर मारा। उसकी कोशिश थी कि वो अंदर इलाज करा रहे लोगों को गाड़ी से रौंद दे, लेकिन जब वो इसमें नाकाम रहा तो मौके पर ही गाड़ी घुमाकर वापस चला गया।

आरोपी के खिलाफ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं कोई

इस घटना के दौरान आरोपी ने अस्पताल के साथ में खड़े एंबुलेंस और 2-3 बाइकों को ज्यादा नुकसान पहुंचाया। साथ ही अस्पताल के गेट को भी तोड़ दिया। सूचना पाते ही मौके पर पुलिस भी पहुंची तो कोई भी पुलिस के सामने बोलने से कतराता हुआ नजर आया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को तलाश रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अस्पताल संचालक का बयान

वहीं अस्पताल के संचालक बलवान सिंह का कहना है कि शुक्रवार रात उनके अस्पताल में दो महिलाएं व दो पुरुष जख्मी हालत में इलाज कराने आए थे। इनके सिर, हाथ और पैर में चोटें लगी थीं और इनके परिजन बाहर खड़े होकर फोन पर बात कर रहे थे।

#WATCH Gurugram: CCTV footage shows a man ramming his pick-up truck inside Balaji Hospital premises at Basai Chowk after a tussle between members of the same family over the treatment of 2 elderly patients. Case registered, no arrest made yet

