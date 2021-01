अमित मालवीय का ममता पर निशाना, कहा- कलमा पढ़ सकती हैं लेकिन जय श्रीराम के नारे से दिक्कत

India

कोलकाता। नेताजी सुभाष जयंती पर आयोजित समारोह में मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी के सामने 'जय श्रीराम' की नारेबाजी अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। जहां एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारेबाजी को गलत करार दे रहे हैं। वहीं, बीजेपी के सोशल मीडिया सेल के चीफ अमित मालवीय ने इसको लेकर ममता बनर्जी पर तगड़ा निशाना साधा है। इस बीच, ममता के सामने 'जय श्रीराम' की नारेबाजी का मुद्दा सोशल मीडिया पर भी तेजी के साथ ट्रेंड कर रहा है।

अमित मालवीय ने कहा कि स्‍टेज पर नारे जब लगे जब ममता बनर्जी बोलने के लिए उठी और उसी वक्‍त पीएम मोदी स्‍टेज पर आए। मालवीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार अपने कार्यक्रमों में कलमा पढ़वा सकती है लेकिन उन्‍हें जय श्री राम के नारे से आपत्ति है। अमित मालवीय ने कहा कि दुख की बात ये है कि उन्‍होंने इस मौके को अपनी सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए किया। आपको बता दें कि अमित मालवीय के अलावा पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी कैलाश विजयर्गीय ने भी इसे लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है।

Slogans were raised when Mamata Banerjee got up to speak just the way they were when PM took stage.

But only Pishi took offence!

She can recite kalmas in WB Govt’s programs but has problem with Jai Shree Ram!

She, sadly, used the occasion to further her sectarian politics. pic.twitter.com/6P8vtU5uid