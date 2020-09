Madhya Pradesh: रेलवे की लापरवाही, बड़ा हादसा होते-होते बचा, Viral हुआ वीडियो

India

oi-Bavita Jha

नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे की बड़ी लापरवादी सामनवे आई है। रेलवे की इस लापरवाही के चलते बड़ा हादसा होते-होते बच गया। रेलवे ने ट्रैक निर्माण के लिए पहाड़ी को बारूद से उड़ाया, लेकिन रेलवे की गलती के कारण स्टेशन, ट्रैक ओवरहेड और ट्रेन को नुकसान पहुंचा है। गनीमत ये है कि किसी कर्मचारी को चोट नहीं आई।

मध्य प्रदेश के जबलपुर के नजदीक डुंडी में कटनी-बीना के लिए तीसरी रेललाइन बिछाई जा रही है। रेलवे ट्रैक के बीच में पहाड़ी आ रही थी, जिसकी वजह से रेलवे ने बारूद भरकर पहाड़ी को उड़ा दिया,लेकिन, बारूद से धमाका इतना तेज था कि पहाड़ी से बड़े-बड़े पत्थर 30 से 35 फीट ऊपर उछलकर काफी दूर तक गिरे।

पत्थरों की चपेट में आकर रेलवे के ओवरहेड इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचा है। वहीं वहां खड़ी लएक ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचा है। रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचा है। ओवरहेड टेढ़ा हो गया है। वहीं रेलवे ने अपनी लापरवाही को स्वीकार करते हुए कहा है कि वो इस बात का ध्यान रखेगा कि भविष्य में आसी गलती दोबोरा न हो।

#WATCH: A video went viral in which an accident appears to have taken place allegedly while a blasting work was underway at Dundi railway station in Jabalpur, Madhya Pradesh. (5.09.2020) pic.twitter.com/b6B9R27QOv